Helse Nord-direktør sier nei til UNN-styring: Tror ikke på Alta-pasientene

I sin innstilling til styret i Helse Nord sier administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland, er klart nei til å la UNN overta styringen for lokalsykehusene i Finnmark. Regjeringen har i Granavolden-erklæringen et eget punkt om å fusjonere Finnmarkssykehuset inn under UNN. Etter foretaksmøte med helseminister Bent Høie (H) ble det bestilt en utredning for gjennomføringen av strukturendringen.