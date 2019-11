Tommy returnerer til DNB

nyheter

Fra 1. desember er Tommy Berg tilbake i DNB-bygget i Alta sentrum, og returnerer altså til sin forrige arbeidsgiver etter et kort opphold med kulturavdelingen i Alta kommune.

– Det er jo en jobb jeg kjenner godt til, jeg jobbet lenge i det systemet. Det blir en del nye oppgaver på meg der og det blir veldig spennende, sier Berg.

Han forteller at han skal jobbe med utadrettet virksomhet og at den yngre kundegruppen blir et satsingsområde.

Berg startet i fjor høst i kulturvirksomheten i Alta kommune, organet i kommunen som har for ansvar for alle kultur- og idrettssaker i Alta. Han har hatt rollen som kulturrådgiver i ett år og én måned.

– Jeg har hatt et fantastisk år i Alta kommune som kulturrådgiver, men helheten tilsa at jeg gikk tilbake til DNB, sier han til Altaposten.