– Dramatisk utvikling i nord

Statistisk sentralbyrå har i dag lagt fram befolkningstallene per 1. oktober og de er svært alvorlig for store deler av landet og spesielt Nord Norge, skriver Prestbakmo i en pressemelding. For Troms og Finnmark er situasjonen at kun fire av 39 kommuner har befolkningsvekst fra 1. januar og til 1. oktober i år, alle de øvrige har nedgang, og for Troms og Finnmark er tallene samlet -827 og -325, altså godt over 1100 færre i Troms og Finnmark hittil i år, det samme er bildet for Nordland.

– Som fylkesordfører i Troms og Finnmark må jeg konstatere at denne utviklingen er dramatisk og framskrives den vil vi få enda større utfordringer med å rekrutere kompetanse og arbeidskraft til viktige offentlige tjenester til våre innbyggere og ikke minst til et næringsliv som stadig blir viktigere for landet, sier Prestbakmo.

– At det i dag føres en nasjonal politikk av regjering og Stortingsflertall, som forsterker sentraliseringen vil forverre situasjonen ytterligere for Nord-Norge. Det trengs en nasjonal politikk som tar utfordringene på alvor og ikke forsterker en negativ befolkningsutvikling i store deler av landet, sier han.