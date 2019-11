Sliter med pollen i gågata

nyheter

Det er Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune som ber kommunen om å ta affære.

Rådet har nemlig fått henvendelser fra personer med astma og lungeplager. De har problemer med pollenutslippet fra bjørketrærne i gågata i Alta Sentrum.

– Det er da også et faktum at pollen fra et enkeltstående tre faller ned på bakken innenfor et område på 20-30 meter fra kilden, fastslår Alf Bjørn (Ap), som ble valgt til leder i rådet

Rådet for likestilling av funksjonshemmede ønsker at bjørketrærne erstattes med trær med mindre pollenutslipp.

– Gågata i Alta sentrum må være tilgjengelig for alle gjennom hele året. Rådet ber om at gågata rengjøres/spyles, slik at pollen fra bjørketrærne får minst mulig skadevirkning, heter det.