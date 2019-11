Da pengene uteble tok Filip den mye større entreprenøren til retten, nå er dommen klar

nyheter

Det var i august 2017 at Alta-selskapet Thomassen Drift AS, ved daglig leder Filip Thomassen, inngikk avtale med Tellefsen AS (med hovedkontor på Stathelle ved Bamble, sør for Porsgrunn) om utleie av arbeidskraft. Filip selv, og senere også hans søster, ble leid inn for å kjøre gravemaskin i forbindelse med utbygging av E18 i Bamble. Noe arbeid ble også gjort på en eiendom eid av Tellefsen AS.