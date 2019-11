Tyveri fra bil i Detsika

nyheter

Odd Inge Haugan var på hytta i Bollo i helga, og parkerte sin Chevrolet Tahoe på Detsika-parkeringen.

– Da vi kom til bilen på søndags ettermiddag, oppdaget jeg at bilen var åpen og at det var masse spor i nysnøen rundt bilen. Jeg så straks at det hadde vært noen i bilen, det var dratt snø inn på dørken både foran og bak.

Ellers var det rotet fælt i bilen med diverse kabler og noe åpnet post. Like etter delte Odd Inge bilder av bilen på Facebook.

– Om dere ser noen som labber rundt med mine rød/svarte vernesko, masse papirer, Bosch skrumaskin og DAB-radio, si i fra, var meldingen i innlegget.

Ber om tips

Men Odd Inge påpeker at verdisakene som er stjålet, ikke er det verste med hendelsen.

– Man får en uggen følelse når man vet at noen har tatt seg inn og rotet i mine private ting.

Steinar Aas Andersen på Alta Lensmannskontor sier at politiet gjerne tar i mot tips.

– Hvis noen har sett personer luske i området, eller har fått tilbud om en CD-spiller med DAB-adapter, ring 02800.