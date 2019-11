Keiino-suksess i Australia

nyheter

– Mottakelsen her nede har vært helt magisk. Vi visste jo at Australienerne har et godt øre til skandinavisk popmusikk, men at joik og samisk også skulle slå så bra an her nede er utrolig, sier Fred Buljo i en pressemelding.

KEiiNO har hatt en suksessrik Australia-turnè med utsolgte konserter i Sydney og Melbourne. At joik har kraft nok til å sprenge landegrenser ble tydelig under turneen som også omfattet Brisbane og Adelaide. I de sistnevnte byene har publikumsvinneren fra årets Eurovision Song Contest også vært i studio med urfolksartister fra Australia og New Zealand, og resultatet vil ende opp på trioens debutalbum.

– Det har også vært stort å jobbe med urfolksartister fra andre siden av jorda. Det føles som om vi har en spesiell kontakt, og selv om våre folks språk og tradisjoner har utviklet seg tusenvis av mil fra hverandre har vi mye til felles, sier han.

KEiiNO’s turné endte i London, med utsolgt konsert på the Royal Vauxhall Tavern.

Turneen i Australia er støttet av UD gjennom Music Norway.