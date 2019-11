nyheter

UP melder på Twitter at de har avholdt fartskontroll på Kronstad. Der ble fasiten seks forenklede forelegg.

– UP har i dag gjennomført fartskontroll på Kronstad. Seks førere fikk forenklede forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste fart ble målt til 65 km/t i 50-sone.