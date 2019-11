Dette skjedde mens du sov

nyheter

Det har vært en relativt rolig natt i Alta, men Finnmark politidistrikt opplyser at de har beslaglagt et mopedførerbevis etter at en 17 år gammel gutt skal ha sladdet med mopedbilen.

I natt kunne politiet også opplyse at en altamann i 20-årene anmeldes for urinering på offentlig sted. Han ble også bortvist fra Alta sentrum,

Alta-politiet måtte også avslutte en høylytt fest på en privat adresse, etter klager fra naboene.

I Hammerfest mistenkes en mann i 40-årene for kjøring i alkoholpåvirket tilstand etter at han kjørte av veien. Han ble framstilt for blodprøve.