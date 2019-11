UNN-styret sier nei til sammenslåing

nyheter

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) stiller seg bak anbefalingen i prosjektgruppens utredning om ikke å slå sammen UNN HF og Finnmarkssykehuset HF, heter det i en pressemelding.

Her heter det at UNN-styret ser alvorlig på de konsekvenser som er beskrevet ved en sammenslåing av de to nordligste helseforetakene, og anbefaler ikke sammenslåing.

- Styret er særlig opptatt av å opprettholde og videreutvikle region og universitetssykehusfunksjonen ved UNN. Det handler om å sikre et likeverdig helsetilbud for hele den nordnorske befolkning, sier styreleder Roald Linaker i pressemeldingen.

De ønsker istedet å opprettholde og forsterke samarbeidet med Finnmarkssykehuset.