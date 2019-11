Yr varsler om lokalt vanskelige kjøreforhold

nyheter

Meteorologene i yr.no har sendt ut gult farevarsel for is og på veiene i Vest-Finnmark. Varselet gjelder også for veiene i Troms og nordlige Nordland.

– Vær oppmerksom, isen kan være vanskelig å se, skriver meteorologene på Twitter.

I følge meldinga er det fra torsdag kveld ventet overgang til mildvær, først på kysten. Utover natten og fredagen vil mildværet bre seg lenger inn over land. Pga langvarig kulde med kald bakke kan regn lokalt fryse på bakken. Ellers ventes temperaturer over null grader, med en blanding av regn, sludd og snø, å lokalt gi glatte veier.

Anbefalinga er å være ekstra oppmerksom; isen kan være vanskelig å se og føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Vurder bruk av brodder og beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.