– Rødt står fritt og er ikke støtteparti

Det sier gruppeleder for Rødt, Britt Søvik, til Altaposten etter at avisen i et tidligere oppslag betegnet Rødt som et støtteparti for ordførerkonstellasjonen Ap, SV, Senterpartiet og KrF. I avisen oppslag om kommende tøffe politiske forhandlinger om budsjett og skolestruktur heter det: « Etter konstitueringen har Alta fått en posisjonsblokk bestående av AP, SV, Senterpartiet og KrF med støtte av Rødt».