– Alt er gratis og alle barn i Alta er velkommen

I fjor arrangerte Redd Barna barnediskoket for barn i Alta, som ble en stor suksess.

I kveld gjentar Redd Barna suksessen. Det skjer på studenthuset City scene.

Jenina Rantala Eriksen som er regionrådgiver for Redd Barna i nord håper så mange som mulig kommer.

– Alt er gratis, det være seg inngang, samt mat og drikke, og alle barn i Alta er velkommen. Diskoteket er fra klokken 17.30 til 19.30, sier Rantala Eriksen.

Årsaken til at Redd Barna arrangere diskotek er grunnet barnekonvensjonen, som kort fortalt er en lov som skal passe på at alle barn har det bra uansett hvor de kommer fra og hvem de er.

– Diskoteket er for fortrinnsvis for barn fra 1. til 7 trinn. Men, det er lov for eldre barnehagebarn å komme. Det er opp til foreldrene. I fjor kom det over 100 barn og vi håper enda flere kommer i kveld, sier Rantala Eriksen.

Redd Barna setter også opp gratis busser til og fra arrangementet. (se hvor bussene kjører fra øverst i bildeserien)