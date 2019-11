Hyllene fylles før julehandelen skyter fart

nyheter

– Jeg har store forventninger til julehandelen. Til Alta kommer det folk fra hele Finnmark for å handle. På Storslett var det nesten bare de lokale som brukte butikken, sier innehaver Simone Isaksen på Lykkehjørnet.

Simone flyttet butikken sin fra Storslett til Alta og Amfi i sommer, og er så langt godt fornøyd med avgjørelsen.

– Det har gått veldig bra, omsetninga har økt masse siden jeg flyttet – så jeg angrer ikke på det, sier hun.

Lykkehjørnet i Amfi er tre ganger større enn den butikken Simone pakket ned på Storslett. Hun merker godt at det er et større kundegrunnlag i Alta.