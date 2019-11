Går for samarbeid med Kvænangen om barnevern

nyheter

Politikerne får nå saken på sitt bord etter at oppvekstetaten har arbeidet med en samarbeidsavtale.

Tilsvarer tre stillinger

I avtalen knesettes felles barnevern og avtale om kjøp av akuttberedskap. Av samarbeidsavtalen framgår det at Kvænangen vil finansiere bermanningsressurs tilsvarende tre stillinger, som tilsettes i Alta kommune for å drifte barnevernstjenesten fra nyttår.

Det er ny lovkrav og oppgaver som gjør det vanskelig for mange småkommuner å stå alene innenfor denne tjenesten. Ofte har de bare en eller to ansatte på området. Den nye barnevernsreformen krever en forsvarlig tjeneste

Utredet saken

– Dette har vært tema på rådmannsnivået mellom kommunene Alta, Loppa og Kvænangen, og det er felles enighet om at en vil søke å løse dette gjennom å utrede en modell for samarbeid, der Alta kommune kan være vertskommune for de to andre kommunene, heter det i begrunnelsen for samarbeidet. På bakgrunn av dette ble det i oktober nedsatt en arbeidsgruppe med en representant fra hver av de tre kommunene. Arbeidsgruppa ferdigstilte sin rapport april 2019.

Loppa ble ikke med

Loppa kommune medelte i august at de ikke ønsket å være med videre, og vil heller satse på å bygge et barnevern selv, med Synne Larsen som drivkraft. Kommunestyret i Kvænangen endte på motsatt konklusjon og ga sin tilslutning 30.oktober.

– Det anbefales å inngå et kommunesamarbeid slik skissert i saken. Det medfører økt bemanning og et sterkere fagmiljø samlet sett, noe som gir positive ringvirkninger også for Alta kommune, heter det i innstillingen til politikerne som skal se på saken i neste uke.