Fem skoler skal vekk, internt på rådhuset finnes en «dødsliste»

nyheter

Rådmann Bjørn-Atle Hansen er klar på at «money talks», og at en effektiv skolestruktur med betydelige færre skoler å drifte vil tvinge seg fram – enten politikerne vil eller ikke. Rådmannen bekrefter at han kommer til å anbefale å stenge dørene på fem skoler, selge dem og bruke penger som kommer inn på salget som delfinansiering av to nye store sentrumsskoler. En i vest og en østre deler av sentral-Alta. Det gir en sannsynlig netto investering på på 600 til 800 millioner kroner.