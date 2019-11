Et glimt fra høsten 1944

nyheter

Benjamin (86 år) opprinnelig fra Korsfjord i Alta, men bosatt i Levanger, ble intervjuet av Arvid Petterson hjemme hos forfatteren Dag Skogheim (87 år).

At jeg tok kontakt med Dag skyldtes tittelen på heftet hans; «Med slukte lanterner». Jeg forsto at han var opptatt av tuberkulosen og tuberkulosehjemmene, og jeg kom til å tanke på at jeg var med under transporten av tuberkulosehjemmet fra Talvik og over til Korsfjord i 1944.

Vi hadde en stor posebåt den gang, og hadde lensmannsbåten til å slepe oss. Det var jo illegalt. Skipperen på lensmannsbåten ”Veni”, Arthur Davidsen var kjent og visste hvor vaktbåtene lå. Da vi gikk ut fra Talvik og over Altafjorden til Korsfjord, gikk han med slukte lanterner. Det var godt gjort av lensmannen å bruke båten til transporten. Da tuberkulosehjemmet kom til Korsfjord, tok de inn på internatet.

Det var ikke rasjonering lenger. Forsyningsnemda opphørte. Man kunne dra til butikkene og kjøpe både klær og skotøy og alt som hadde vært rasjonert. Jeg var i Komagfjord med noen gutter og vi frakta mel fra statens mellager der og til Korsfjord. Vi kunne fraktet over Eidet, men da fikk man lite med. En posebåt, når man fylte den, da ble det masse mel. Vi hadde lånt oss en sjark med en liten Sabb-motor. I Korsfjord var det to butikker. Karl Andersen hadde en og så var det en annen. Vi brukte den svære posebåten, og vi fylte den med mel og fordelte melet på de to butikkene. Melet kostet ingenting. Ingen påberopte seg retten eller skulle ha penger.

Karl Andersen hadde ekspedisjon (for lokalrutebåt) og post, og så en liten butikk. Avtalen med dem var at jeg skulle bli med dem når de forsvant opp i bunkersen de hadde. Jeg hadde forberedt meg på det. Så skulle jeg ruste meg til å flytte opp i hytta til Karl, og jeg dro til tuberkulosehjemmet og fikk en kurpose (en slags sovepose). Men kvelden før kom far og sa at jeg måtte bli med dem. Han bestyrte barnehjemmet og trengte hjelp. Barnehjem med 30 unger skulle evakueres.

Det var en båt som skyssa oss til Sopnes, der vi ble innkvartert i ei brakke. Der var det ei myndig dame med en stor ørn på bringa. Jeg husker navnet på den båten, men båten som førte oss fra Burfjord til Tromsø, het ”Stemfoss”, en båt på 50 – 60 fot. Der var det fullt om bord. Det var fullt i lugaren og det var fullt i rommet, i kahytten akter og like til i bestikket bak styrhuset. Folk alle steder. Alldeles ypperlig vær. Hadde ikke vært det, ville det vært… Det kunne blitt en tung tur.

Vi kom til Sopnes fredag, og søndag kom de med to busser, og de laget et forferdelig bråk. Raus! Raus! I Burfjord var folk evakuert tidligere, så vi var inne i et hus og henta en komfyr og hadde den i båten, for å være sikker på at vi hadde det varmt nok. Så var vi i andre hus og tok med oss rør, for det var høyt opp over lukekarmen. Da vi gikk ut Burfjorden holdt vi leia, helt til vi kom til Tromsø. Der var det fullt av båter. Jeg tror det var 150 til 200 meter fra de ytterste båtene, og inn til kaia.

På turen mot Tromsø ble vi praia av et tysk batteri. De begynte å skyte mot oss. De brukte sporlys. Akkurat da hadde jeg avløst skipperen og sto til rors, for skipperen var og så om alt gikk bra, for det satt folk på dekk. Jeg ropte til han:

– Dem skyt jo på oss!

– Ja, la dem skyte, det bryr jeg meg ikke om.

Så gikk det en stund, og kulene kom nærmere og nærmere. Så ropte jeg ned til han, at det her går ikke.

– Ja, sett på lyskasteren, sa han.

Ja, så gjorde jeg det, og skal si vi fikk svar fra lyskasteren fra batteriet. Det var en flom av lys. Så måtte vi svinge opp der.

Og det var et forferdelig liv der. Tyskerne var helt ville. Det var pass dem skulle ha. Og det var mange av de evakuerte som ikke hadde passene med. Gamle folk tenkte vel ikke på pass. Men etter en stund roet tyskerne seg ned, så vi fikk gå videre.

Da vi kom til Tromsø oppdaget vi hvorfor det var sånt bråk. Det var den natta ”Tirpitz” ble senket, 12. november. Det tok sin tid. Vi kom dit mandag morgen og kom ikke videre før fredag. Det var umulig å få skyss videre. Vi fikk ei brakke. Det var ikke særlig hyggelig, skittent og fælt.

Underveis var det vanskelig å holde styr på alle ungene, de fòr opp og ned. Så var det en gutt, Eilif, han var oppe på romlukekarmen, og så datt han ned og traff komfyren. Men han gjorde seg ingenting, han hadde så mye klær på seg, at han rullet som en ball.

Det var fælt å se hvordan tyskerne behandla dyrene. De var i gang med slaktingen allerede da vi var på vei ned til båten. Det var stygt. Det var barbarisk. De brukte ikke skudd, de brukte øks.

Fortalt av Benjamin Ryan 14. oktober 2015, skrevet av Arvid Petterson

Intervjuet er ikke tidligere publisert