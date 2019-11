– Et resultat av at Alta ikke har fødeavdeling

nyheter

Carl-Erik Grimstad er Venstres helsepolitiske talsperson og medlem av Stortingets Helse- og omsorgskomite. Han har vært på flere befaringer til Finnmark, inkludert Alta og Hammerfest, for å sette seg inn i hvilke utfordringer sykehusstrukturen gir. Grimstad har tidligere uttalt at sykehus vil tvinge seg fram i Alta, og har vært spesielt opptatt av at Finnmarks vekstsenter og største region i folketall, må ha et fødetilbud som inkluderer fullverdig fødeavdeling.