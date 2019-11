Snøskred stengte veien inn mot Hammerfest

nyheter

Et snøskred stengte fylkesvei 94 i begge retninger i Klinkastupet ved Rypefjorden like utenfor Hammerfest by tirsdag kveld, opplyser Politiet i Finnmark. Det skal ifølge politiet ikke være noen som er blitt tatt av skredet. Hammerfest brannvesen rykket ut for å foreta vurderinger av området.

Politiet opplyste at veien ville fortsette å være stengt i påvente av vurderinger om det var noen fare for flere ras. I tillegg måtte veien også ryddes innen den kunne åpnes igjen.

Politiet opplyste klokken 20:49 om at veien igjen var åpnet for vanlig ferdsel.