Vant anbud for åtte kommuner

Aksis jubler over at de fortsatt skal serve NAV som arbeids- og inkluderingsbedrift, der noen av tjenestene er lagt ut på åpne anbud. I konkurranse med seks leverandører var det Aksis som trakk det lengste strået.

Aksis AS har levert tjenester til NAV i 40 år.

– Vi vant for fire år siden og vinner ett av anbudene nok en gang. Det forteller oss at vi lokalt kan stå imot konkurransen fra landsdekkende firmaer som har vunnet i store deler av landet. Vårt fokus på å bygge riktig kompetanse og ha et godt samarbeid med næringslivet i regionen, har gitt resultater. Dette er svært viktig for oss, både økonomisk og for videre arbeid for våre ansatte, fastslår Steinar Karlstøm i en pressemelding.

Anbudet gjelder for åtte kommuner i Vest Finnmark og har en ramme på i underkant av syv millioner per år i en fireårsperiode.

– Det er forbehold om eventuelle klager, heter det.

Aksis AS har dette året redusert produksjonsavdelingen og avviklet Aksis Interiør.

– Produksjonen var kjøkken- og baderomsinnredning med en årlig omsetning på 2,5 mill. NAV ønsker kortere løp, der mer av kvalifiseringen og avklaringen av arbeidsevne skjer i det ordinære arbeidslivet.

NAV vekter kvalitet så mye som 70% av anbudet.

– Ekstra gledelig er det at vi oppnår toppscore på kvalitet med 10,0 poeng» sier styreleder Bjarne Sætrum.