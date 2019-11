Sametingsrådets kulturstipend til dansekunstner Ánna-Katri Helander

nyheter

Sametingsrådet skriver i sin begrunnelse at Ánna-Katri Helander, bosatt i Kautokeino, er en meget lovende danser som blander elementer fra sin kultur med nåtidens kunstformer. Stilen og uttrykket hennes har endret seg gjennom årene, og hun har gjennom sin kunst utmerket seg som en talentfull kunstner. Gjennom hiphop tar hun også steget inn i samfunnsdebatten. Ánna-Katri har vært årets unge kunstner under Riddu Riđđu Festivála i 2017, og i juni 2018 startet hun sitt kreative opphold i Lásságámmi.

Sametingsrådet skriver videre at de har gitt ut ett kulturstipend og tre idrettsstipend for 2019. I tillegg til Helander, kan også skiskytter Amalie Kristine Triumf, turner Peder Funderud Skogvang og ishockeyspiller Tuva Sirin Schall Mikkelsen glede seg over hvert sitt idrettsstipend pålydende 25.000 kroner.

– Det var mange søkere på årets stipender, spesielt i idrettsklassen. Vi har plukket ut og tildelt stipendet til fire utøvere som representerer god bredde av det samisk ungdom driver med av kunst og idrett, og der alle har prestert og har ambisjoner om å bli enda bedre i sine sjangere. Vi ønsker dem lykke til og håper stipendet bidrar til videre satsing, sier sametingsråd Henrik Olsen.