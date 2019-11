Politiet fikk melding om mulig husbrann

nyheter

Mandag kveld fikk Altaposten tips om politiutrykning på østsiden av Alta. Politiets operasjonssentral bekrefter hendelsen og sier at det var en utrykning etter at det først kom inn melding om en mulig husbrann.

– Det kom en innledende melding om at det kunne være, men viste seg å bare være et bål i skogen, sier operasjonsleder Bjørn Tormod Syvertsen til Altaposten.

Operasjonslederen legger til at det ikke var noen var i forbindelse med bålet. Med andre ord ser det ut til å handle om en uskyldig hendelse. Det kan vel også trygt sies at nok gjør godt med et bål om man oppholder seg utendørs i disse dagers vinterkulde.