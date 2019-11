– Mange går fra full dag til blank kalender, og det kan være en utfordring

nyheter

Avdelingsleder Siw Anita Sletten i hjemmetjenesten i Alta kommune tror mange eldre ikke er klar over alle tilbudene de faktisk har når de blir pensjonister.

– Mange går jo fra full dag til blank kalender, og det kan være en utfordring. Det er viktig at man ikke bare står opp og setter seg i godstolen resten av dagen. Vi vil derfor at flest mulig kommer på Scandic Alta i slutten av måneden. Her får de vite alt om aktiviteter og tilbud som finnes, enten de er kommunale eller ikke, sier Sletten.

Det kan være utfordrende for mange eldre å bo helt alene, mener avdelingslederen.

– Ensomhet er farlig når man blir pensjonist. Det er veldig viktig å ha jevnlig sosialt samvær. Da beveger man seg mer, man planlegger dagen sin bedre, og ikke minst så spiser man bedre. Kort sagt, livskvaliteten øker, påpeker Siw.

Hun vil at flest mulig tar turen den 27. november.

– Her får du informasjon om hvilke tilbud som kan bidra til at det blir enklere å bo hjemme. Dette er ikke noe seminar med påmelding. Alle kan komme når de vil mellom 14 og 18, og gå når de vil. Vi er her for å besvare alle spørsmål man måtte ha, avslutter Siw Anita Sletten.