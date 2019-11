Stenger vei og vann for å fikse vannlekkasje ved Amtmannsnes

nyheter

Alta kommune varsler at veien ut mot Amtmannsnes vil være periodevis stengt fra mandag kveld etter klokka 21 og gjennom natt til tirsdag fram til 5 på morgenkvisten. Bakgrunnen er at det er påvist vannlekkasie langs veien som går ut til «Nesset».

– Vannlekkasjen er i et område med vanskelige grunnforhold. Alta kommune har fått utført en geoteknisk undersøkelse av Multiconsult, som konkluderer med at veien må stenges for trafikk under arbeidet. Arbeidet skal utføres like ved tankene til Cirkle K, heter det i en melding fra kommunen.

Det er som følge av de vanskelige grunnforholdene at veien stenges i inntil to timer av gangen. Frykten er at mye trafikk mens jobbingen pågår kan påvirke stabiliteten og slik Altaposten forstår det i verste fall føre til at deler av veien raser ut.

Nødetatene vil få passere til enhver tid, det samme gjelder gående, skriver kommunen.

– I forbindelse med gravejobben vil også vannet på Amtmannsnes stenges og innbyggerne vil være uten vann i samme tidsrom. Når drikkevannet er tilbake anbefaler vi at det kokes frem til kommunen gir beskjed om annet. Sannsynligvis vil svaret på vannprøven foreligge onsdag, skriver kommunen, som i tillegg til å gå ut gjennom avisa vil sende ut tekstmelding til alle innbyggerne på Amtmannsnes med informasjon om stengingen av både vei og vann.