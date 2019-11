Dette skjedde mens du sov

nyheter

ALTA:

20:33 Mann i 20-årene mistenktes for kjøring i ruspåvirket tilstand, kjøring med uregistrert bil, samt uten førerkort. Fremstilt for blodprøve.

02:06 Mann i 50-årene utvist fra et utested på grunn av beruselse. Politiet har gitt han pålegg til å ikke oppholde seg i sentrum før ut på dagen i dag.

HAMMERFEST:

01:30 Ung mann i slutten av tenårene bortvist ifra sentrum da han forsøkte å lure seg inn på et utested. Mannen viste seg å ikke etterkomme pålegget og blir anmeldt for det.

02:23 Politiet foretatt resturankontroll av et par utesteder. Alt ok.

03:18 En mann i tyveårene er pågrepet, mistenkt for bruk av narkotika. Erkjenner forholdet og løslatt etter avhøret.

LAKSELV:

07:43 Mann i 40-årene pågrepet for ordensforstyrrelse på en privat adresse. Skal også ha framsatt trusler. Vil bli avhørt i løpet av dagen.

BERLEVÅG:

07:41 Mann i begynnelsen av 30-årene pågrepet for bruk og besittelse av mindre mengder narkotika. Avhørt og løslatt.

KIRKENES:

02:16 Mann i slutten av tenårene benyttet falsk ID for å komme seg på inn på et utested. Blir anmeldt for forholdet og bortvist fra sentrum.

VARDØ:

05:07 Mann i 40-årene mistenkt for promillekjøring. Sak opprettet og blod sikret, vedkommende ble dimittert etter avhør.