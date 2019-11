Frode Berg et steg nærmere løslatelse

nyheter

Saken rundt spiondømte Frode Berg tok en ny vending tidligere i høst, som følge av at Litauen og Russland forhandlet seg fram til en utveksling av dømte spioner. Berg blir etter alt å dømme «med på lasset» når spionutvekslingen finner sted mellom de to landene.

Det eneste som lå til hinder var at Litauen først var nødt til å vedta en ny lov for benådning og utveksling av spiondømte, som kan legge til rette for denne avtalen.

NRK skriver torsdag formiddag at lovforslaget er vedtatt. Fortsatt må den litauiske presidenten formelt godkjenne loven, men signalene er at presidenten vil gjøre nettopp dette.

Det kan innebære at den spiondømte nordmannen får komme hjem.

– Spionutveksling med Russland kan først finne sted tidligst om en til to uker, sier lederen for justiskomiteen i det litauiske parlamentet Agne Sirinskune til NRK.