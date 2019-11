– Vi reddet økonomien da vi stoppet storskolen

nyheter

Etter å ha hørt rådmannen legge fram en statusrapport om kommuneøkonomien full av mørke skyer, er Venstres Trine Noodt sikrere enn noen ganger tidligere at Venstre sammen med velgerne og nytt politisk flertall har reddet kommuneøkonomien fra tøffe kutt. Budsjettforslaget til rådmannen inneholder økt eiendomsskatt og null investeringer. Hun er samtidig forferdet over at rådmann Bjørn-Atle Hansen ikke vil gi opp drømmen om nye store skoler.