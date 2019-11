nyheter

Mandag denne uka satte Myrseth i gang et opprop på Facebook kalt «Stopp dødstrailerne før grensen til Norge». Tirsdag var det rundt 600 som hadde signert.

– Jeg fikk ideen da jeg så gruppen «Stopp dødstrailerne på norske vinterveier», og tenkte at det nytter ikke bare med en Facebook-gruppe. Vi må ha noe å vise til myndighetene. Dermed vil denne lista bli sendt til stortingspolitikerne etterhvert, sier hun.

For fire år siden kom May-Liss Myrseth og datteren Mariell Viktoria kjørende med bil fra Tromsø. I Balsfjord, mellom Vollan og Skibotn skjedde det mange av oss frykter når vi er ute på holkete vinterføre. Midt i en sving kommer en trailer imot, midt i kjørebanen.

– Traileren kom midt imot oss, midt i svingen. Jeg måtte bare svinge rett ut i grøfta. Gud skje lov var det ikke noe autovern der. Da hadde vi ikke vært her i dag, sier mamma Myrseth til Altaposten.

Datteren som den gang var 19 år og satt som passasjer i Volvoen moren kjørte husker fortsatt den uhyggelige hendelsen godt.

– Jeg så at traileren kom mot oss midt på veien i en sving, med høy fart. I tillegg var det svinglatt den dagen. Så vi måtte bare sikte mot grøfta og håpe på det beste. Vi sklei inn i grøftekanten i nokså høy fart. Og traileren kjørte bare videre, uten å stoppe. Det var en skikkelig ekkel opplevelse. Jeg tør ikke tenke på hva som hadde skjedd om ikke mamma hadde klart å svinge unna, sier Mariell Viktoria.

May-Liss mener bestemt det var en utenlandsk trailer.

– Ja, det så jeg på skiltene. Den kom jo rett mot oss, sier May-Liss.

195 biler fikk bruksforbud 2447 kjøretøy kontrollert i januar-utenlandske sjåfører synder mest.

Samboer med trailersjåfør

Facebook-gruppa «Stopp dødstrailerne på norske vinterveier» hadde tidligere denne uka over 16.000 medlemmer og diskusjonen her raser. De fleste er enige i fokuset om at dårlig skodde utenlandske trailere, med sjåfører som ikke behersker norske vinterforhold, bør stoppes på grensen. Andre frykter at gruppen bidrar til å stigmatisere en helt gruppe med yrkessjåfører. Både utenlandske med rent mel i posen, og norske sjåførere som tar sitt ansvar.

Til dette sier Myrseth:

– Jeg er selv samboer med en trailersjåfør og er absolutt ikke ute etter å stigmatisere en hel yrkesgruppe. Dette handler om de bilene som kommer over grensen som er to-akslede, ikke har vinterdekk, mangler kjettinger og attpåtil har sjåførere som mangler kunnskap om norske forhold. Dette er et varsku og en beskjed til norske myndigheter at det må gjøres mer for å luke ut disse og tiltakene må komme straks. Det nytter ikke å vente til langt uti 2020, som samferdselministeren mener med de tiltakene han skal iverksette når det gjelder strengere dekk-krav og hyppigere kontroller.

Mannen bak Facebook-gruppen «Stopp dødstrailerne på norske vinterveier», Håkon Enga, sa til Altaposten denne uka at tiltakene mot utenlandske trailere, som sklir rundt på vinterføret med dårlige dekk og uten kjetting må være flere og kjennes på lommeboka.

Bøtene må være slik at det virkelig svir, slik at de ikke tenker tanken på å komme inn igjen før de har alt i orden, sa tobarnsfaren fra Nordkjosbotn.

Tør ikke kjøre til mamma

Hendelsen fra fire år tilbake har satt en støkk i May-Liss Myrseth, som kvier seg for å kjøre ut vinterstid. Særlig på lengre turer.

– Moren min bor i Kåfjorden i Troms. En biltur på tre timer. Men jeg må si jeg gruer meg som en hund for å kjøre å besøke henne om vinteren. Dette går utover livskvaliteten til folk. Og jeg vet at jeg ikke er alene om disse følelsene. Det vitner det sterke engasjementet på nett om, sier hun.

Den tragiske dødsulykka i Troms i januar, der en ung mann mistet livet etter å ha blitt truffet av et utenlands vogntog, river henne i hjertet.

– Det er grusomt å tenke på at det må gå så galt. Når man ser videoer av vogntog på tverra langs veiene, så blir det veldig sterkt å se. Mange ganger er det bare tilfeldigheter at liv ikke går tapt, sier hun.

– Så du noe mer til trailersjåføren den gangen?

– Nei, han kjørte videre, men jeg tenkte et øyeblikk at jeg skulle kjøre etter han. Men vi var så skjelven begge to at jeg hadde mer enn nok med å komme oss ut av grøfta å komme oss videre. Bilen ble ødelagt under, fordi vi kjørte i skarekanten . Men heldigvis kom vi uskadd fra det. Det var ikke vår tur, sier May-Liss.