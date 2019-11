– Eksporten av fisk skal femdobles og da vil følgelig trailertrafikken øke

nyheter

– Regjeringen har som målsetting at eksporten av fisk skal femdobles innen 2030, noe som følgelig betyr økt trailertrafikk. Selv om mer skulle komme med båt, vil man likevel trenge biler for å frakte fisken ut fra fiskebedriftene og ut til havn, påpeker Målfrid Baik som er sjef for Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) i Finnmark,