Sprengkulda kommer, varsler 16 blå i Alta og under 30 på vidda

Mot helga ligger det an til å bli rimelig kaldt, fremgår det av langtidsvarselet på yr.no. Her meldes det om ned mot 16 minus i Alta lørdag og søndag. Bor du på vidda spør du kanskje hva det er å jamre over, flere steder ventes det nemlig langt kaldere:

Kautokeino kan se fram til minus 27 lørdag kveld - Karasjok klasker til med minus 30 natt til søndag.

Årsaken til det kalde været er at lavtrykkene som er på vei inn mot kysten svinger utenom Finnmark. Det gir flere tørre dager fra torsdag, noe som samtidig fører til at temperaturen gradvis vil falle, skriver Meteorologene på twitter:

– På Finnmarksvidda vil gradestokken passere 30 minusgrader til helga!