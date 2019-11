«Lodder ut» håndverker på helgens messe

nyheter

Rundt en måned etter at Nordnorsk Handelsmesse forlot byen er neste messe klar for en helg i Finnmarkshallen. Fredag 8. til søndag 10. er Boligmesse tilbake i Alta, etter ni år siden sist gang.

– Vi kan by på spennende utstillere, interessante foredrag, gode messetilbud og konkurranser. Her blir det noe for de fleste. Utstillerne byr på både nyheter og gode tilbud, og en tur innom messen er en gylden mulighet for en prat med de flinkeste innen sine fagfelt, forteller prosjektleder Ronny Bjørnsen fra arrangøren Compass Fairs.

Nevenyttig premie

Fargerike Alta er på plass hele helgen, og skal dele tak med over 40 andre utstillere. Som mange andre, lodder de ut en premie denne helgen.

– Den er kanskje ikke så vanlig, men så er vi ingen vanlig gjeng heller, sier Kristine Kummeneje som jobber i Flisekompaniet, i samme lokale.

Kjøper man et komplett bad hos Fargerike under messa, er man nemlig med i trekningen av en håndverker.

– Det er en håndverker fra vår underavdeling Håndverksgruppen Alta, som setter opp badet helt fra start til finish.

Det hele har en verdi på 85.000 kroner. Fargerike har også billetter til helgens messe de helst skulle kvittet seg med.

– Hvis man tar turen innom Fargerike før helga skal man ikke se bort ifra at man får en billett med seg ut, sier Kummeneje.

Premier til 300.000 kroner

Prosjektlederen minner også om årets messekonkurranse.

– I år kan de besøkende vinne produkter til sin bolig for totalt 300.000 kroner, og alt man må gjøre er å registrere seg på konkurransestanden ved inngangen. Og ikke glem ballongslippet: 15.30 på søndag slipper vi 250 ballonger over publikum der man blant annet kan vinne en splitter ny TV, sier Ronny Bjørnsen.

I tillegg blir det selvfølgelig barnepark på messen, der barna kan kose seg med morsomme aktiviteter.

Sinnasnekker'n er med

Otto Robsahm, for mange kjent fra «Sinnasnekker’n» på TVNorge, er også med på laget. I tillegg til sitt underholdende foredrag med tips til de som skal pusse opp, leder han de populære aktivitetene handygirl og handyman.

– Dette er to actionspekkede konkurranser, og vi gleder oss til å se hva slags utfordringer Otto har funnet på til årets deltakere, sier prosjektleder Bjørnsen.

Det hele starter fredag 8. november klokken 12 i Finnmarkshallen.