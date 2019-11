Norwegian henter friske milliarder

nyheter

Norwegian må hente friske penger og ta opp nytt milliardlån på grunn av likviditetsproblemer.

Det hardt prøvede flyselskapet vurderer en rettet emisjon på opptil 27,25 millioner nye aksjer som på dagens kursnivå tilsvarer rundt 1,2 milliarder kroner. I tillegg skal det utstedes et obligasjonslån på 175 millioner dollar, drøyt 1,6 milliarder kroner.

Nyheten kom i en børsmelding tirsdag ettermiddag og skal ifølge selskapet sikre finansieringen ut 2020.

Jan Petter Sissener i forvaltningsselskapet Sissener, som allerede har investert tungt i Norwegians obligasjonslån, er glad for meldingen fra flyselskapet.

Vil ikke kommentere

– Dette er kjempepositivt for oss långivere, men også for aksjonærene i Norwegian og selskapet selv. Alle har jo skjønt at Norwegian må ha penger og alternativet for de eksisterende aksjonærene må ha vært mye verre, sier Sissener til Dagens Næringsliv

Norwegians informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen skriver i en tekstmelding til DN at selskapets ledelse ikke vil uttale seg tirsdag ettermiddag, utover innholdet i børsmeldingen.

Emisjonen som Norwegian nå varsler kommer i kjølvannet av to andre runder der selskapet også har hentet milliardbeløp i frisk kapital fra investorer: I 2018 kjørte selskapet en emisjon på 1,5 milliarder. I januar 2019 ble det varslet enda en emisjon, men da på 3 milliarder, skriver E24.

Betalingsutsettelse

I midten av september sa långiverne ja til å gi Norwegian betalingsutsettelse på to obligasjonslån på til sammen 3,4 milliarder kroner. Utsettelsen fikk det nødvendige flertallet da obligasjonseierne var samlet i regi av Nordic Trustee i Oslo mandag 16. september.

– Det gir oss økt finansielt spillerom framover. Vi mener at det viser tro på vår strategi og støtter de viktige tiltakene som Norwegian gjør for å gjenoppnå lønnsomhet, sa Geir Karlsen, Norwegians konstituerte konsernsjef, da.

Ifølge konsernsjefen var selskapet i rute mot målet om kostnadskutt på to milliarder kroner i 2019. (©NTB)