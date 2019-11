23 unge med over en million i inntekt, Jonas topper lista: – Stolt av å bidra med så mye skatt, selv om det svir

nyheter

I oversikten over (relativt) unge altaværinger med lignet inntekt på over en million er både leger, fiskebåtredere, eiendomsmeglere og bedriftsledere å finne. En oversikt Altaposten har tatt ut viser at det er Jonas Aalstad Haugen (født i '86) som hadde klart høyest skattbar inntekt og desidert høyest formue blant de som fortsatt ikke har rukket å passere 35 år. Hans er oppført med skattbar inntekt nesten to millioner kroner over neste på lista, lege Emelie Maria Svensson (født i '88) og fiskebåtreder Sondre Rødberg Kristoffersen (født i '89).