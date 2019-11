nyheter

Det ble klart under dagens møte i hovedutvalget for kultur. Ungjenta ble tidenes yngste vinner av Finnmarksløpets 500-kilometer i år og har begeistret mange med sin innstilling og lag med hundene i Stengelsen.

– Allerede da hadde hun gjennomført en rekke løp og gjort seg bemerket, som 14-åring gjennomførte hun Finnmarksløpets juniorklasse og tok en sterk andreplass i 2015. Hun er beskrevet som et av sportens største talenter og er et godt forbilde for andre unge idrettsutøvere samtidig som hun har satt Alta på kartet med sine prestasjoner. For dette tildeles hun Alta kommunes kulturstipend for 2019, heter det.