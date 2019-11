Sopnes ble brent 10 dager før det ble erklært fred

nyheter

I tillegg til langfjordingene selv, hadde også folk fra ytre Loppa, Kvænangen, Talvik og Alta tatt turen til Langfjord. Her fikk de høre engasjerende foredrag og personlige historier fra de fem tidsvitnene.

Tyske ordrer

Tidsvitne og bygdebokforfatter Sigmund Karlstrøm viste bilder av bebyggelse og folkeliv i Langfjord og omegn før brenninga: Fra gammer, tømmerhus, storgårder til bygdas eneste funkishus. Veldig flott å se og Nina Giæver (født Beldo) kunne beskrive deres store hus rom for rom.

Bygdebokforfatter Tor Reidar Boland tok publikum gjennom de faktiske forhold under krigen, også det faktum at bygda hadde opptil 5000 tyskere på det meste. Gulla B. Jørgensen hadde laget en utstilling av bilder av de tyske ordrene som ble sendt ut i oktober 1944, og satt opp kronologisk hva som hendte de dramatiske dagene. Fra 2.-7. nov ble bygdas folk evakuert og husene i Riverbukt og Tappeluft ble brent.

– Det ble lest fra boka til nylig avdøde Johs Røde fra Langfjord, der han beskriver disse hendelsene sett fra et barns ståsted. Dette er tema i filmen "Brennende Minner" som sendes på NRK kommende uke, forteller Randi Karlstrøm.

Kollektiv straff

Tidsvitnene fortalte hvordan de som barn opplevde disse dagene og flukten mot sør og oppholdet der. Anna Mikalsen fortalte om gammelivet oppe i Bognelvdalen og faren som ble sendt til Grini fordi han motsatte seg evakuering, og som del av en kollektiv straff fordi en kar lenger ut i fjorden hadde løsnet skudd mot okkupasjonsmakten.

– Hver av disse tidsvitnene fortjener en hel avisside for seg selv, sier Karlstrøm.

Tidsvitner

Tidsvitne Nina Giæver fortalte en gripende historie om hvordan hun klarte, på mirakuløst vis, å berge deres unge hest. Agnes Hanssen var 7 år og fikk i oppgave lure provianten inn i hula de hadde laget fordi hun var så lita at ingen så henne. Terje Kristiansen og Sigmund Karlstrøm fortalte sine opplevelser under evakueringen.

– Vi vet at alle fem også sitter på viktige historier om neste del, Gjenkomsten og gjenreisingen, sier Karlstrøm.

Vold mot befolkningen

Det oppsiktsvekkende for mange som hørte på dette foredraget er at Sopnes, og husene i selve Langfjordbotn, først ble brent i april 1945. Det vil si at husene sto åpne for rov og ran og bruk i et halvt år med alle deres private eiendeler. Bebyggelsen ble brent lenge etter at det var av noen som helst militær nytte og må betraktes som ren vold mot befolkningen.

Sopnes, som ble et viktig trafikkknutepunkt for all transport sørover, ble brent 28. april – 10 dager før det ble erklært fred.

– Stor takk til de som laget dette arrangementet! sier Karlstrøm.

– Kommer det tilsvarende i nabobygdene?