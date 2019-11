nyheter

Statens vegvesen har gjennomført en kontroll på Kvenvikmoen. Her ble 31 tyngre kjøretøy kontrollert, opplyser de.

– En utenlandsk bileier og fører fikk 16 500 kr i gebyr for manglende bombrikke og manglende dokumentasjon på lovlig kjøring som yrkessjåfør. To førere anmeldt for brudd på kjøre-og hviletid, begge hadde for lite hvile, skriver Statens vegvesen, som samtidig kan konstatere at alle 31 sjekkede kjøretøy hadde gode dekk.