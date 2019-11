Det var Isak Johansen Eira (79) som omkom i drukningsulykken

nyheter

Det var Isak Johansen Eira (79 år) fra Kautokeino, som i går ettermiddag gikk gjennom og isen med sneskuter og omkom ved Heammogieddi i Kautokeino. Dette melder politiet på twitter.

Sent i går kveld bekreftet politiet at det var den savnede 79-åringen som ble funnet omkommet i råken i Kautokeinoelva, ved Hemmogieddi i Kautokeino kommune. Den omkomne mannen har tilknytning til Kautokeino-området.

Det var søndag kveld at politiet fikk melding om ulykken. Operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen fortalte til Altaposten at det var kommet inn en melding om ulykken og at man allerede da fryktet at mannen hadde mistet livet.