Vant anbud med knappest mulig margin

nyheter

Kontrakten på den nye Sifjordbrua på Senja i Troms ble signert torsdag denne uka.

HAK fikk anbudet på 47 millioner kroner med knappest mulig margin. Det var kun 56.000 kroner som skilte anbudene til HAK og Hæhre entreprenør as.

– Denne gangen var vi heldig, og på riktig side. Dette kunne ha vippet begge veier. Det viser at prisen er ganske riktig når to tilbydere ligger så nært hverandre i pris, sier Aas.

– Det viser også at vi er fullt ut konkurransedyktig i forhold til landsdekkene entreprenørene, sier Ole Aas, i HAK Entreprenør AS.

Seriøse og hardtarbeidende

I følge åpningsprotokollen var det tre tilbydere i dette prosjektet. I tillegg til HAK og Hæhre hadde også T. Johansen AS levert inn anbud.

Det er Troms fylkeskommune som er oppdragsgiver for Statens vegvesen. Etter planen skal brua være ferdig i midten av september neste år.

– Oppstartsmøte er allerede gjennomført, og vi regner med byggestart i uke 47, sier prosjektleder Geir Østvik, i Statens vegvesen.

– HAK Entreprenør har jobbet for Statens vegvesen tidligere, så vi kjenner til firmaet. Vi har også hentet inn referanser. De er seriøse og hardtarbeidende, sier Østvik.

Rassikring

I følge Østvik, er Sifjordbrua et etterlengtet rassikringstiltak for befolkningen i Sifjord / Flagstad området i Torsken kommune på yttersida av Senja.

– Når brua er ferdig legger vi ned deler av den gamle veien som ligger i et rasfarlig område, sier Østvik.

Godt timet

For HAK passer det nye bru-prosjektet godt inn i timeplan. Entreprenøren avslutter i disse dager Fiskefjordelv bru på Sortland og kan dermed flytte utstyr, maskiner og mannskap til Senja. Her er HAK allerede i gang med grunn og betongarbeid til Bjørgelva kraftverk. Det er bare sju mil mellom de to prosjektene.

– Det er en spennende bru, med både betong og stål, sier Ole Heggeli, som er prosjektleder for Sifjordbrua i HAK.

Han ser at det er noen utfordringer å ta høyde for i dette prosjektet.

– Det vil alltid være noen utfordringer i slike prosjekter. Vi må blant annet ha noen midlertidige fundament. Men vi er godt forberedt, sier Heggeli.

«Ny» oppdragsgiver

På byggherresida vil det bli noen strukturendringer i løpet av byggeperioden. Fra 1. januar skal Troms og Finnmark etter planen være et fylke. Med regionreformen er det også gjort en omstrukturering i ansvarsområdene.

– Statens vegvesen vil fra 1. januar har ansvar for riks- og europaveiene, mens fylkeskommunene skal ha ansvar for fylkesveiene. Derfor er det mange av oss i Statens vegvesen som fra årsskiftet begynner å jobbe for fylkeskommunen, forklarer Østvik.

– For entreprenøren skal ikke dette merkes, bortsett fra at det blir en ny fakturaadresse, sier han.

Hjelmeland – Nesvik

Det er imidlertid i Stavanger HAK har det aller største prosjektet denne høsten. Her skal det bygges doble fergekaier på strekningen Hjelmeland og Nesvik. I den første anbudsrunden ble samtlige tilbydere avvist på grunn av manglende sertifisering. I den andre anbudsrunden var det HAK som landet prosjektet med et anbud på 243 millioner kroner. Også her i konkurranse med store landsdekkende entreprenører. Her var det 2,5 millioner som skilte HAK og Skanska som nummer to.

– Dette er et pilotprosjekt for de første hydrogendrevne fergene i Norge. Vi skal bygge fergekaiene som disse fergene skal bruke. Fergene er 120 meter lang og skal kunne legge til på begge sier av kaia, forklarer han.

– Her har vi satt opp en brakkerigg til 35 personer, sier Aas.

Borte bra…

På hjemmebane har entreprenøren ikke hatt så mange oppdrag den siste tiden.

– Vi har hatt en lite prosjekt til om lag 5 millioner kroner, sier Aas.

– Som entreprenør har vi spesialisert oss på samferdsel, og det skjer ikke så mye på den siden her hjemme. Da må vi reise dit jobbene er.