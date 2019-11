Rolig natt for lovens håndhevere

nyheter

I følge politiets twittertjeneste har altaværingene holdt seg i skinnet natt til søndag. Dette bekrefter også operasjonsleder Tarjei Leinan Mathiesen, fra Politiets operasjonssentral etter å ha studert loggen nøye.

– I Alta har det vært en rolig natt, sier Mathiesen.

I Finnmark

I Lakselv ble det krangling mellom to personer på et utested. Årsaken skal være uenighet om eierskapet til en jakke, partene ble enige når dette ble avklart, skriver politiet på Twitter.

I Mehamn kan politiet melde om to taxi-kunder som ikke ville gjøre opp for turen. Dette forholdet vil bli anmeldt. Herfra melder politiet også om en rute som ble knust i et privathus av forbipasserende. Politiet vil etterforske saken.

I Vadsø ble en mann i 30-årene bortvist fra sentrum etter utagerende oppførsel på et utested.