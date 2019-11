Person funnet omkommet i råk i elva

nyheter

Altaposten ble søndag kveld tipset om at det har funnet sted en scooterulykke ved Heammogeaddi i Kautokeino kommune. Tipset gikk på at en snøscooter skal ha gått gjennom isen.

Ved operasjonssentralen bekreftet operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen i 22-tiden at det var kommet inn en melding om en slik ulykke:

– Vi har fått melding om at en eldre mann, 80 år, skal ha kjørt gjennom isen på ei elv i området. Mannen er sist observert mellom klokka 14 og 15 i dag, sa Syversen.

– Frykter dere at han har mistet livet?

– Ja, vi frykter at dette dessverre har skjedd, sa Syversen til Altaposten.

Spor ut i råk

Like før 23.30 fortalte operasjonsleder Eirik Pedersen ved Finnmark politidistrikt at brannvesenet jobbet med å sette ut en båt, og at man tok sikte på å drive overflatesøk.

– Vi venter på dykkere som skal komme fra Alta for å søke under vann, sa han.

– Det er mørkt på stedet, men greie værforhold. Dykkerne må vurdere om det er mulig å gjøre søk i kveld eller om vi må vente til det blir lyst, sa Pedersen til NTB.

– Hva ser dere på stedet?

– Det er et sett med scooterspor som går ut i ei råk. Spor som går ut, men ikke kommer opp på andre siden.

Personen som meldte ifra gjorde dette nettopp på bakgrunn av denne observasjonen:

– Melder så sporene og reagerte på dette, sier Pedersen.

Den eldre mannen som antas å ha kjørt snøscooteren har tilknytning til Kautokeino-området.

Operasjonslederen understreker at man ikke er helt sikre på om det er den eldre mannen som har ført scooteren hvis spor leder ut i råka:

– Vi vet ikke med hundre prosent sikkerhet om det er den eldre mannen som har kjørt her, men vi antar at det er denne personen som har kjørt, sier han.

– Har noen meldt den eldre mannen savnet?

– Nei.

Gjorde funn av omkommet person

I en twitteroppdatering like før midnatt skriver politiet at det er gjort funn av en omkommet person i råka i elva.

– Personen er hentet opp av råken, skriver politiet.

Overfor VG sier operasjonsleder Eirik Pedersen at de antar den omkomne er den samme personen som er meldt savnet.