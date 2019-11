Mann fryktes omkommet: – Det går spor ut i ei råk, som ikke kommer opp på andre siden

nyheter

Altaposten ble søndag kveld tipset om at det har funnet sted en scooterulykke ved Heammogeaddi i Kautokeino kommune. Tipset gikk på at en snøscooter skal ha gått gjennom isen.

Ved operasjonssentralen bekrefter operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen at det er kommet inn en melding om en slik ulykke, og at det pågår en utrykning nå:

– Vi har fått melding om at en eldre mann, 80 år, skal ha kjørt gjennom isen på ei elv i området. Mannen er sist observert mellom klokka 14 og 15 i dag, sier Syversen, som forteller at politiet fikk melding om hendelsen for kun kort tid siden.

– Politiet er på vei, med folk fra både Kautokeino og Alta. Ambulansepersonell er og på vei til stedet, og vi prøver også å få dykkere ut for å finne ut hva som har hendt.

– Frykter dere at han har mistet livet?

– Ja, vi frykter at dette dessverre har skjedd, sier Syversen.

Da Altaposten var i kontakt med operasjonssentralen rundt klokka 22 søndag kveld hadde ikke politiet rukket å kommet til stedet ennå.

Spor ut i råk

Like før 23.30 forteller operasjonsleder Eirik Pedersen ved Finnmark politidistrikt at brannvesenet jobber med å sette ut en båt, og at man tar sikte på å drive overflatesøk.

– Vi venter på dykkere som skal komme fra Alta for å søke under vann, sier han.

– Det er mørkt på stedet, men greie værforhold. Dykkerne må vurdere om det er mulig å gjøre søk i kveld eller om vi må vente til det blir lyst, sier Pedersen til NTB.

– Hva ser dere på stedet?

– Det er et sett med scooterspor som går ut i ei råk. Spor som går ut, men ikke kommer opp på andre siden.

Personen som meldte ifra gjorde dette nettopp på bakgrunn av denne observasjonen:

– Melder så sporene og reagerte på dette, sier Pedersen.

Den eldre mannen som antas å ha kjørt snøscooteren har tilknytning til Kautokeino-området.

Operasjonslederen understreker at man ikke er helt sikre på om det er den eldre mannen som har ført scooteren hvis spor leder ut i råka:

– Vi vet ikke med hundre prosent sikkerhet om det er den eldre mannen som har kjørt her, men vi antar at det er denne personen som har kjørt, sier han.

– Har noen meldt den eldre mannen savnet?

– Nei.