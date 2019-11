Kjøper Bårstua for åtte millioner

nyheter

– Vi kjøper bygget for åtte millioner. Planen er å tilby korttidsengasjert helsepersonell et greit bosted, sier daglig leder Kjell Iver Suhr.

Leieforhold

Stiftelsen har allerede leid Bårstua en stund, og vet således nøyaktig hva de kjøper. Stiftelsen har nå søkt kommunalbanken om finansiering og kommunen har gitt garantier.

– Det er et flott bygg i veldig god stand, så vi er veldig klare på at dette er et godt kjøp. Vi trenger ikke gjøre noe som helst, sier Suhr.

Stiftelsen Utleieboliger i Alta (UBA) er en selvstendig institusjon opprettet av Alta kommune og har som formål å skaffe boliger for tidsbegrenset utleie. Det er en del av kommunens service, og har et særlig ansvar for å skaffe boliger til nødvendige formål og lovpålagte oppgaver.

Drevet i 12 år

Bente og Odd-Rune Hansen har drevet overnattingsstedet Bårstua Gjestehus i Kongleveien 2 på Gamle sentrum siden de var ferdige med bygget i 2007. Bårstua består av åtte dobbeltrom og har særlig de senere årene basert seg på langtidsleie til bedrifter. Rommene har god standard med minikjøkken, flislagte bad og tilgang til vaskerom for klesvask.

I 2018 la ekteparet ut bolighuset sitt på samme adresse ut for salg. Nå har de skrinlagt planene om salg av selve huset. Altaposten får opplyst at det er personlige årsaker til at de nå velger å selge Bårstua. Da de i sin tid lanserte ideen om en overnattingsbedrift som denne, var det mange skeptikere i kommunen. Man trodde ikke det var behov. Men alle spekulasjoner om det er gjort til skamme.

Overnatting til helsepersonell

– Vi gjør dette også etter ønske fra helsesektoren. Vi tror det vil kommet et større behov for slike boliger med omsorgssenteret og nærsykehuset. Vi synes Bårstua passer godt til formålet, sier Suhr.

Stiftelsen har andre boliger for turnuskandidater og lignende som skal bo lengre. Men for de som skal bo i Alta kort tid, mener de Bårstua vil passe perfekt. Inntil nå har de hatt en leieavtale med en annen, privat leietaker. Denne er nå sagt opp, og Stiftelsen velger i stedet å kjøpe sitt eget.

– Vi har sett på det også for lenge siden, men da lå det litt andre forutsetninger i det. Nå passet det veldig godt for begge parter, sier han.

Suhr håper og tror investeringen vil kaste av seg. Å kunne tilby tjenesteboliger er en del av samarbeidsavtalen med Alta kommune, og er innfelt i vedtektene. Har man ikke korttidsboliger å tilby helsepersonellet, må de ut på det private markedet, noe som tidvis har vært tilfellet i Alta.

– Vi har fått tilbakemeldinger på at vi har gode boliger til de som kommer hit for å jobbe kortere tid. Slike ting kan være avgjørende for om de vil komme til Alta for å jobbe, tror han.