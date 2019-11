19-åring slo stormester

nyheter

Matvey Galchenko (19) og Andre Nielsen (17) vant sine kamper lørdag ettermiddag og bidro sterkt til at Alta sjakklubb klarte uavgjort 3-3 mot SOSS, som står for Selskapet for osloemigrerte sørlandssjakkspillere. Det betyr at Alta står med en seier og en uavgjort etter to kamper i Oslo.