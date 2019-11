Ønsker støtte til Finnmarksløpet

nyheter

Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt ønsker at det legges inn prosjektstøtte til Finnmarksløpet i statsbudsjettet. Finnmarksløpet er et årlig hundekjøreløp som er anerkjent som et av de absolutt mest krevende og populære i verden. I 2020 har løpet blitt arrangert i 40 år. Dette kan vi lese på partiets hjemmesider.

– Finnmarksløpet er et viktig verktøy for promotering av Norge som reiselivsdestinasjon. Arrangementet viser Finnmark fra sin beste side og bidrar til profilering og økt verdiskaping i reiselivet i Finnmark og Troms knyttet til natur-, kultur- og vinteropplevelser, sier Strifeldt.

Katalysator for næringslivet

I følge nettsiden er målet er å gjøre Finnmarksløpet til en enda større katalysator for næringslivet i Finnmark og Nord Norge.

– Prosjektstøtten vil være på 5 millioner hvert år fra 2020 til 2022, altså totalt 15 millioner. De pengene er en investering i Nord-Norge og Finnmark og vil gi oss langt mer enn 15 millioner tilbake når prosjektet er over, understreker Strifeldt.