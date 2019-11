Fikser fiberfart på nettet hele veien til Gargia

nyheter

Onsdag hadde reiselivsbedriften Sorrisniva og daglig leder Tor Kjetil Wisløff invitert direktøren i Alta Kraftlag, Per Erik Ramstad, på kaffe og en hyggelig prat. Sammen er de klar til å bringe området fra Tangen til Gargia ut av innbyggerne i området har opplevd som Telenors mørke dataskygge.

– Det er ikke Alta Kraftlag som er helten i historien, men Tor Kjetil og Sorrisniva. Reiselivsbedriften er den direkte utløsende årsak til at rundt 60 eneboliger og bedrifter fra Tangen til Gargia nå får mulighet til å bli fibertilknyttet. Sorrisniva går inn med et anleggsbidrag som er av en slik størrelse at det kan bli butikk for oss å bygge fiber hele veien til Gargia, sier Ramstad til Altaposten.

Spleiselag

Daglig leder Tor Kjetil og bror Hans Ulrik Wisløff er eiere av Sorrisnivå AS, en suksesshistorie i Altas reiselivsbransje. Bedriften omsetter for rundt 15 millioner kroner årlig, har hatt varierende årsresultat, men i alle hovedsak pene millionoverskudd de siste årene. Nå står bedriften overfor et gigantisk løft med bygging av et stort hotell langs elvekanten ved Altaelva.

– Det er mange ting som må på plass for å lykkes i en slik satsing, men å drive hotell med tregt nett er i dag ikke mulig. Derfor tok vi kontakt med kraftlaget for å finne løsninger slik at bedriften kan bli tilknyttet fiber. Når det utløser fiber hele veien til Gargia er det en fantastisk bonus, og vi er svært glad for at bedriften vår gir positive ringvirkninger for innbyggerne rundt oss, påpeker Tor Kjetil.

– Hvor mye måtte dere ut med i anleggsbidrag for å få kraftlaget til å føre fiber fram?

– Det ønsker vi ikke å tallfeste med noe kronebeløp, men beløpet var overkommelig for oss og vi er fornøyd med avtalen vi er blitt enige om.

Vurdert flere ganger

Heller ikke direktøren i Alta Kraftlag vil tallfeste verken totale investeringskostnader for å få fiber fram til Gargia, eller hvor stor andel av totalkostnadene anleggsbidraget fra Sorrisniva er.

– De siste årene har vi i flere runder ønsket å gi både privatkunder og bedriftene i området tilbud om fiber. Det har vært foretatt grundige analyser, men regnestykket har hver gang kommet ut såpass mye i minus at utbyggingen av fiber her har blitt satt på vent. Med anleggsbidraget fra Sorrisniva bikker det rett vei, selv om det fortsatt skal holde hardt å gjøre dette til god butikk, forklarer Ramstad.

Han og Alta Kraftlag har en visjon om å kunne gi fiberdekning til hele kommunen, selv områder med marginalt kundegrunnlag.

– Vi er i en kontinuerlig prosess med å vurdere nye utbyggingsområder, men per i dag er det kun tatt avgjørelse om å bygge fiber fram til Gargia.

– Når vil kundene her kunne surfe med stor fart på nettet?

– Vi er allerede i gang med byggingen. I vinter kommer vi til å bygge det som skal strekkes av linjer. Det er fint vinterarbeid for montørene. All graving skjer til sommeren, og vi er klare til å koble opp kunder i løpet av sommeren 2020. Det blir helt fra Stengelsen, via Storelvdalen, Sorrisniva til og med Gargia Fjellstue.

Ramstad forteller videre at kraftlaget kommer til å kontakte aktuelle kunder før sommeren. Nye kunder vil bli tilkoblet mest mulig konsentrert i tid når alt er klart sommeren 2020.





Nytt hotell

Hos reiselivsbedriften Sorrisniva er det mye smil og godt humør om dagen. Ikke bare har de nå en løsning i sikte for å slippe tregt nett med lav kapasitet. Både finansiering og andre formelle utfordringer i forhold til byggestart for et nytt stort hotell er klarert ut. Nå er det opp til brødrene Wisløff når spaden skal settes i jorda.

– Det vi kan si er at det blir byggestart, og at den vil komme relativt snart, bekrefter daglig leder i Sorrisniva AS, Tor Kjetil Wisløff.

Samtidig som byggestart for nyhotellet nærmer seg, er bedriften allerede smått i gang med byggingen av ishotellet. Det er nærmest rekordtidlig, og mange, mange uker tidligere enn sist høst.