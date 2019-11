Avviser feilinformasjon: – Finner ingen grunn til å spekulere

nyheter

Altaposten har sendt over flere spørsmål knyttet Flydroppsaken og Jensen/Cappelen-komplekset til flere instanser, i anledning påstandene fra Gunnar Evertsen og hans advokat Stian Mæland.

Oslo statsadvokatembeter fikk tilsendt spørsmålene under. I en mail svare Jørn S. Maurud, som var embetsleder for statsadvokatembetet før han i dag gikk over i stillingen som landets riksadvokat. Maurud minner om at Evertsen ble dømt for to tilfeller av narkotikaimport, et i september 1992 og et 19. oktober 1993:

– Hans senere begjæringer om gjenåpning gjelder innførselen i 1993. Evertsen erkjente straffeskyld for forholdene, og vedtok dommen, skriver Maurud.

Dømt for innførsel

Enhetslederen påpeker at Evertsen flere ganger tidligere, første gang i 2002, har forsøkt å få gjenopptatt både Flydroppsaken og en annen narkotikasak han er dømt for – som går under navnet «Fatboysaken». Både lagmannsretten og Kommisjonen for gjennopptakelse av straffesaker har avvist samtlige av begjæringene.

– Det er ikke kjent for Oslo statsadvokatembeter at det skulle foreligge noen ny begjæring fra Evertsen om gjenåpning, og man vil herfra besvare de eventuelle spørsmål kommisjonen måtte ha i forbindelse med en slik ny begjæring. Utover det finner vi ingen grunn til å spekulere verken i faktum eller eventuelle nye forklaringer eller omstendigheter på et hypotetisk grunnlag, skriver Maurud.

Hva angår provokasjonsspørsmålet pekes det også på at Evertsen og de andre i «Nordlandsmafiaen» ikke ble dømt for erverv og oppbevaring, men for innførsel av amfetamin fra Nederland til Norge. Amfetaminet det er tale om i Flydroppsaken ble kjøpt i Nederland i september 1993, mens innførselen skjedde i midten av oktober.

– Innførsel av amfetamin fra Nederland til Norge, er strafferettslig et annet forhold enn erverv og oppbevaring. Det er ikke hevdet at politiet hadde noen rolle i forbindelse med den etterfølgende innførselen, skriver Maurud.

Kjent rolle

Også påstanden om at de to statsadvokatene Morten Yggeseth og Per Egil Volledal holdt unna informasjon for Gjenopptakelseskommisjonen imøtegås av Maurud:

– Saken ble i 1993 og 1994 på statsadvokatnivå behandlet av statsadvokat Lars Frønsdal, som senere har sluttet. Per Egil Volledal var påtaleansvarlig ved daværende Oslo politikammer for innførselsaken i 1993 frem til 1. desember 1993, hvoretter han tiltrådte ny stilling. Kommisjonen har hatt full tilgang til sakens dokumenter, og Volledals rolle og handlinger i saken fremgår i disse.

Altaposten har og spurt om bevisverdien i Eirik Jensens bok «På Innsiden» etter at denne ble lagt til grunn som bevis i retten. Her svarer Maurud:

– Når det gjelder Eirik Jensens bok «På innsiden» er den tidligere kommentert herfra, og som er gjengitt i kommisjonens avgjørelse av 12. mai 2016.

Flere spørsmål

