– Kan ikke ta stilling til saken nå

Altaposten har tidligere i år sendt et knippe spørsmål til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, med ønske om å blant annet få svar på hvordan kommisjonen forholder seg til informasjonen som er fremkommet i løpet av rettssakene mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.

Bakgrunnen for forespørselen er gjenopptakelsesbegjæringen som ble sendt inn tidligere i år.

Satt på vent

Leder Siv Hallgren skriver i en e-post at hun hverken kan kommentere eller ta stilling til gjenopptakelsesbegjæringen eller besvare Altapostens spørsmål.

– Jeg kan ikke ta stilling til, eller kommentere, det du gjengir som domfeltes påstander i saken eller det som anføres å være en begrunnelse fra domfeltes side for at vilkårene for gjenåpning er oppfylt.

– Det fremgår også av din e-post at domfeltes begjæring har tilknytning til en verserende straffesak mot to navngitte personer. Opplysninger som fremkommer i denne saken antas å ville være av betydning for vurderingen av domfeltes begjæring, og kommisjonen har derfor inntil videre stilt behandlingen av begjæringen i bero inntil det foreligger en rettskraftig dom i nevnte sak, skriver Hallgren, og sikter her til Jensen/Cappelen-saken.

Skjermer behandlingen

Hallgren forteller at Gjenopptakelseskommisjonen vil ta stilling til hvilke eventuelle utredningsskritt som skal foretas først når den starter behandlingen av saken.

– Jeg kan ikke komme nærmere inn på dette nå, og det vil normalt heller ikke bli gitt informasjon til pressen underveis i saksbehandlingen. Jeg ber om forståelse for at det av hensyn til kommisjonens utredning normalt ikke gis offentlig innsyn i kommisjonens løpende arbeid i enkeltsaker, skriver hun.

Avgjørelser i gjenopptakelsessaker vil normalt være offentlig tilgjengelig for media.

– Som regel vil kommisjonen fullføre sin utredning, før resultatene forelegges partene til uttalelse, jf. straffeprosessloven § 398 tredje ledd, skriver Hallgren.

Kan være straffbart

Altaposten har utfordret kommisjonens leder på om det kan være straffbart å forklare seg uriktig for Gjenopptakelseskommisjonen.

Her nøyer Hallgren seg med å vise til straffelovens paragraf 221, som blant annet sier «Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som skriftlig eller muntlig gir uriktig opplysning til offentlig myndighet når forklaringen er bestemt til å avgi bevis».