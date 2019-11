– Folk vet at det skjer hvert år, og har lyst til å bidra

nyheter

Jul med mening har etterhvert blitt en velkjent, veldedig organisasjon, som gjør jula bedre for de som kanskje ikke kan ha en fullverdig jul selv.

– Mange tenker at det handler om økonomi, men det trenger ikke nødvendigvis å gjøre det. Ofte kan det være psyken, eller du kan være helt alene i jula. Når det da kommer noen på døra til deg med en liten matpakke er det plutselig mye hyggeligere, sier Lana Stock, som er én av tre styremedlemmer. De andre to er Vera Simonsen og leder Conny Graumann.

– Overveldet

Jul med mening har vært på beina siden 2012, og i fjor fikk de inn mer enn forventet.

– Det var overveldende. Målet var 120.000 kroner, og vi fikk inn 213.000. Det ble da delt ut gaver verdt 500 kroner til 154 barn, og gaver verdt 200 kroner til 239 voksne.

Organisasjonen har en tredelt prosess. Det er først en innmelder, som melder inn en person som har behov for assistanse. Så er det Stock & co som organiserer det.

– De som til slutt skal få en gave, eller en matpakke hos oss, får ikke penger. Det er de som melder inn som får et gavekort på mat og gaver, som da handler til den det gjelder.

Slik vet organisasjonen at de som får gaven, får noe de trenger. 3. desember er fristen for å melde noen inn, mens fristen for å bidra ikke er før 10. desember.

– Vi opplever at folk vet at det skjer hvert år, at de har lyst å bidra, men vi sitter også med den klumpen i magen og lurer på om vi får nok penger til å gjennomføre dette.

Gir bedriftene?

I fjor ble det prøvd noe nytt, ved å få bedrifter i Alta til å utfordre hverandre til å bidra.

– Akkurat den delen kom kanskje litt sent, vi skulle rullet ut utfordringen mye tidligere. Det ble ikke så stort som vi ønsket.

Kanskje er bedriftene enda rausere i år. Hvis man har lyst å melde inn noen som absolutt trenger det og fortjener det, kan man sende melding til Jul med mening på Facebook.

– Eventuelt kan man finne all informasjon man trenger på hjemmesidene våre, jul-med-mening.no. Der står også alle oppsummeringene fra hvert tidligere år.