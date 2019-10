Får stedlig klinikksjef med lederteam

nyheter

Altas krav om egen stedlig klinikksjef blir nå en realitet. Med på kjøpet får Klinikk Alta et eget lederteam og plass i direktørens ledergruppe.

Vedtatt i dagens styremøte

– Samtidig vil psykisk helsevern og rus opphøre som klinikk, til fordel for egne avdelinger i hver av klinikkene. Den nye modellen vil styrke pasienttilbudet og den stedlige ledelsen, opplyser Finnmarkssykehuset i en pressemelding.

Dette ble vedtatt i dagens styremøte, der de fulgte direktørens forslag om en ny overordnet klinikkstruktur for somatikk og psykisk helsevern og rus i Finnmarkssykehuset. Endringen er en videreføring av arbeidet som er gjennomført med Sámi Klinihkka, som ble etablert som en egen klinikk fra 1 oktober i år.

Styrker pasientene

Administrerende direktør Eva Håheim Pedersen mener dette vil styrke pasientene.

– En ny overordnet klinikkstruktur for somatikk og psykisk helsevern og rus vil kunne styrke pasientens helsetjeneste gjennom et styrket fagmiljø, rekruttering og tilbudet i sin helhet, mener hun. I den nye strukturen vil klinikkene ha ansvar for både somatikk og psykisk helsevern og rus.

– Vi er i en tid hvor vi ser en økning i sammensatte lidelser. Målet med å etablere nye klinikker, og samtidig legge psykisk helsevern og rus inn i hver enkelt klinikk, er å se hele mennesket under et behandlingsforløp, og å gi et helhetlig tilbud, fastslår Håheim Pedersen i pressemeldingen.

Rustet for fremtiden

Styreleder Harald Larssen mener man med dette ruster tilbudet for endringer i samfunnet.

– Det er gjort en grundig vurdering av strukturen, og jeg føler meg trygg på at dette vil løfte helsetilbudet til pasientene ytterligere, sier han.

Finnmarkssykehuset vil i 2020 bestå av fire klinikker med tilbud innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus, i tillegg til prehospitale tjenester og service, drift og eiendom:

• Klinikk Hammerfest: somatikk og VPP og BUP Hammerfest (fra DPS Vest-Finnmark)

• Klinikk Alta: virksomheten innenfor psykisk helsevern og rus i Alta (fra DPS Vest-Finnmark)

• Klinikk Kirkenes: virksomheten innenfor psykisk helsevern og rus (DPS Øst-Finnmark).

• Klinikk Prehospitale tjenester og Service, drift og eiendom videreføres som i dag.

I tillegg styrkes ledergruppene ved Klinikk Hammerfest, Klinikk Kirkenes og Klinikk Alta med en egen avdelingsleder for psykisk helsevern og rus.