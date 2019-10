Bikker nesten milliarden for omsorgssenteret

nyheter

Aldri tidligere har det blitt reist et så stort bygg i Alta tidligere. Byggekostnadene ligger på rundt 900 millioner kroner, men det er før inventar, utstyr, møbler, IKT og velferdsteknologi regnes med. Nå skal den delen av kostnadene inn i helheten, slik forutsetningene har vært.

Lånebehov på 450 mill.

Det presser prisen tett oppunder milliarden, viser tallene. Med et tilleggsbehov på 93 millioner kroner vil sluttsummen være på 991 millioner kroner. Den kommunale andelen er imidlertid langt lavere. Husbanken skal blant inn med nærmere 300 millioner.

– Vi har vel hele veien operert med at Alta kommunes lånebehov vil være rundt 400 millioner kroner. Vi må nok regne med at tallet blir nærmere 450 millioner kroner, noe jeg mener er innenfor på et så enormt stort prosjekt, sier rådmann Bjørn-Atle Hansen til Altaposten.

En av grunnene er at kommunen har brukt egne folk til budsjettorganisasjon, et frikjøp som koster.

– I den grad det har vært en sprekk, er det utenomhus kostnader som stiger fra 15 til 21 millioner kroner. Det gjelder park og forskjønning, påpeker Hansen.

Ikke flere skjær i sjøen

– Er det risiko for ytterligere kostnader man ikke har dimensjonert for?

– Et så stort byggeprosjekt vil det alltid være risiko med, men det er ingen grunn til å tro at det skal være flere skjær i sjøen, sier Hansen.

Den ekstra investeringskostnaden dekkes ved låneopptak på 74,8 millioner kroner og momskompensasjon tilsvarende 18. millioner kroner. Total ramme for investeringen i Alta Omsorgssenter blir da 990,9 millioner og økningen innarbeides i rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2020. Saken skal nå opp til politisk behandling.

Seks bygninger

Satsingen på Alta omsorgssenteret er formidabelt. Det består av seks bygninger som er integrert med interne forbindelseskorridorer, trapper og heiser, og med et samlet areal på over 25.000 kvadratmeter. Byggene inneholder arealer for 54 omsorgsboliger, 108 sykehjemsplasser for kort-/langtid med tilhørende felles oppholds og aktivitetsrom, samt 6 leiligheter for yngre brukere.

Videre er det arealer for et nytt produksjonskjøkken, base for hjemmetjenesten, legesenter for 6 leger, lokaler for ergo-/fysioterapi samt kontor for administrasjon. I tillegg er det parkeringskjeller for 90 kommunale tjenestebiler, tekniske arealer og lager. Bygget inneholder og et reservekraftanlegg, en varmesentral, et sentralt avfall- og tøysug samt et varemottak. Disse funksjoner er felles med Finnmarkssykehuset og bygget har tilknytning til hverandre via en kulvert/korridor under bakkenivå, går det fram av saksfremlegget.